Верховный суд Нидерландов вынес окончательный вердикт по делу о скифском золоте

Верховный суд Нидерландов вынес вердикт по делу о скифском золоте.

Как уже сообщал «Новый День», «золотая» коллекция, собранная из пяти крымских музеев для выставки «Крым: золото и секреты Черного моря» в музее Алларда Пирсона в Амстердаме, после проведения референдума в Крыму в марте 2014-го года, осталась у голландцев. Они решили «придержать» «скифское золото» у себя, так как права на коллекцию, состоящую из более чем 2 тысяч 100 экспонатов, предъявили Россия и Украина.

26 октября 2021 года апелляционный суд Амстердама постановил, что скифское золото должно быть передано Украине, но крымские музеи подали кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов.

В январе текущего года свое консультативное заключение огласил генеральный прокурор: он заявил о целесообразности оставить в силе ранее принятое решение Апелляционного суда и передать коллекцию Украине. В частности, прокурор заявил, что аргументы, представленные крымскими музеями, о нарушении Европейской конвенции по правам человека недействительны, а решение апелляционного суда о передаче экспонатов Украине основывается «на действующем своде национальных законов и служит законным общественным интересам».

Верховный суд Нидерландов обещал озвучить свой вердикт 15 сентября. Однако сегодня ведомство распространило уже принятое решение: жалобу крымских музеев отклонить, коллекцию отдать Украине.

«Апелляционный суд Амстердама постановил в октябре 2021 года, что коллекция должна быть передана государству Украина. Это решение остается в силе», – говорится в документе.

Вердикт Верховного суда Нидерландов означает окончание разбирательства.

Симферополь, Лиана Макоба

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