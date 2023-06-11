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Воскресенье, 11 июня 2023, 22:23 мск

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«Переговоры невозможны» – Киев отверг мирные планы всех азиатских и африканских посредников

Подоляк. Фото: УНИАН

Любые переговоры с РФ невозможны, так как они «являются убийственными для Украины и Европы».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил советник главы администрации президента Украины Михаил Подоляк.

«Любой переговорный процесс с нынешным московским режимом является невозможным. Для этого вообще не существует ни индонезийских, ни бразильских, ни африканских «фундаментов», – сказал он.

Напомним, ранее Киев отверг китайский мирный план. Страны G7 также отклонили предложения Китая и Ватикана по переговорам о мире.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

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