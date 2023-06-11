«Переговоры невозможны» – Киев отверг мирные планы всех азиатских и африканских посредников

Любые переговоры с РФ невозможны, так как они «являются убийственными для Украины и Европы».
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил советник главы администрации президента Украины Михаил Подоляк.
«Любой переговорный процесс с нынешным московским режимом является невозможным. Для этого вообще не существует ни индонезийских, ни бразильских, ни африканских «фундаментов», – сказал он.
Напомним, ранее Киев отверг китайский мирный план. Страны G7 также отклонили предложения Китая и Ватикана по переговорам о мире.
Симферополь, Валентин Карамазов
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