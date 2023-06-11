«Не можем найти» – переданных Венгрии украинских военнопленных надёжно спрятали от СБУ и ГУР

Украина не владеет информацией, где находятся военнопленные, о передаче которых Венгрии ранее сообщила Русская православная церковь.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил спикер главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов.

«По состоянию на сейчас у нас нет информации о том, что факт состоялся, что пленные уже на территории Венгрии и на свободе», – сказал он.

Отметим, что Киев неоднократно пытался уничтожить собственных военнослужащих, оказавшихся в российском плену, если их показания могли навредить украинскому режиму.

Ранее в МИД Украины был вызван временный поверенный Венгрии для «предметного разговора» из-за передачи Будапешту Русской Православной Церковью 11 украинских военнопленных этнических закарпатских венгров.

Симферополь, Валентин Карамазов

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