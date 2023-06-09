Киев предъявил претензии Будапешту за прием от РПЦ украинских военнопленных

Cпикер МИД Украины Олег Николенко в пятницу, 9 июня, заявил, что в ведомство вызван временный поверенный Венгрии для «предметного разговора» из-за передачи Будапешту Русской Православной Церковью 11 украинских военнопленных этнических закарпатских венгров, – сообщают украинские СМИ.

На свое странице в одной из соцсетей Николенко написал: «В МИД Украины сегодня был приглашен временный поверенный Венгрии для предметного разговора о передаче Россией Венгрии 11 украинских военнопленных. Украинская сторона передала обращение предоставить подробную информацию о наших гражданах и безотлагательно обеспечить к ним доступ для украинского консула, чтобы ознакомиться с их состоянием здоровья и предоставить им консульскую помощь».

«Сначала в СМИ, а затем и на уровне публичных заявлений венгерских чиновников появилась информация о передаче Россией Венгрии украинских военнопленных. Освобождение украинских военнопленных – это всегда хорошая новость. …В то же время, украинское правительство не было проинформировано о соответствующих переговорах между венгерской и российской сторонами», – отметил спикер украинского МИДа.

Напомним, что накануне РПЦ по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по просьбе венгерской стороны передала Будапешту группу участвовавших в боевых действиях украинских военнопленных закарпатского происхождения.

Киев, Иван Бабурин

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