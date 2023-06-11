Экс-посол США на Украине рассказал о перспективе поставок ATACMS

Поставки Великобританией Киеву дальнобойных ракет Storm Shadow может подвигнуть администрацию США решиться на передачу Украине своих аналогичных систем ATACMS.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире украинского радио заявил бывший посол США на Украине Джон Хербст.

«Я думаю, что решение Великобритании посылать Украине Storm Shadow подняло возможность подобного решения администрации Байдена в отношении об ATACMS. И я слышу, что, может быть, Белый дом начинает передумывать, но я пока не получал информацию, что они передумали», – отметил он.

«Пока я не слышу ничего конкретного о новом шаге вперёд. Я знаю, что сейчас разговор идёт, поэтому не исключаю этой возможности, но также я не исключаю возможности совсем неприятного для украинцев результата, совсем умеренного результата», – приводит слова Хербста «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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