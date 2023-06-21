Комитет конгресса США поддержал резолюцию о передаче Киеву ракет ATACMS

Комитет по иностранным делам Палаты представителей США поддержал двухпартийную резолюцию H.Res. 488 с призывом к администрации Байдена немедленно предоставить Украине ракеты ATACMS.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится на сайте конгресса.

«ATACMS имеют радиус действия до 190 миль (более 300 км.), что позволяет украинским силам наносить удары по территориям, которые удерживают русские», – сказал председатель комитета, конгрессмен-республиканец Майкл Маккол.

Ранее конгрессмены США от обеих партий призывали администрацию Белого дома срочно передать Украине оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS.

Симферополь, Валентин Карамазов

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