Украина получит ещё пять комплексов Patriot

Известная военно-промышленная компания Raytheon Technologies планирует значительное увеличение производства систем ПВО Patriot до 12 единиц в год.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на исполнительного директора компании Грега Хейса.
Сам Хейс подтвердил эту информацию и отметил, что до конца следующего года планируется поставить еще пять комплексов на Украину.
По мненю издания, решение Raytheon Technologies о расширении производства «свидетельствует о растущем спросе на передовые системы ПВО на Украине».
Отметим, на сегодня известно, как минимум, об одном уничтоженном под Киевом комплексе Patriot российской гиперзвуковой ракетой «Кинжал».
Симферополь, Валентин Карамазов
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube