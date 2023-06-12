Украина получит ещё пять комплексов Patriot

Известная военно-промышленная компания Raytheon Technologies планирует значительное увеличение производства систем ПВО Patriot до 12 единиц в год.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на исполнительного директора компании Грега Хейса.

Сам Хейс подтвердил эту информацию и отметил, что до конца следующего года планируется поставить еще пять комплексов на Украину.

По мненю издания, решение Raytheon Technologies о расширении производства «свидетельствует о растущем спросе на передовые системы ПВО на Украине».

Отметим, на сегодня известно, как минимум, об одном уничтоженном под Киевом комплексе Patriot российской гиперзвуковой ракетой «Кинжал».

Симферополь, Валентин Карамазов

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