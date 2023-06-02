Зеленский пожаловался на дефицит комплексов Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве в пятницу, 2 июня, заявил, что Украина не может получить достаточное количество зенитно-ракетных комплексов Patriot и ракет «из-за их дефицита», – сообщают украинские СМИ.

В ходе общения с представителями СМИ глава киевского режима сказал: «Мы уже видим, без какого количества Patriot нам будет сложно. Наша задача не 70-75% поражения целей, а 100%. Это действительно амбициозная цель, она очень непростая из-за очереди на Patriot, и не только на Patriot, а и на ракеты к ним. Большой дефицит».

Киев, Иван Бабурин

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