Столтенберг дал многословный ответ на вопрос о вступлении Украины в НАТО

Украина имеет право на вступление в НАТО, но решение об этом должны принимать союзники по альянсу.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос журналистов.

«Да, союзники проводят сейчас консультации. И мы их еще не завершили. Слишком рано анонсировать конкретный результат. Во многом союзники солидарны. Мы все считаем, что двери НАТО открыты для новых членов, и это подтверждает пример Финляндии и Швеции. И также мы договорились, что Украина станет членом Альянса. НАТО, это заявляло неоднократно. Последний раз это было на прошлогоднем саммите. И, наконец, третье: мы считаем, что решать будет Украина и 30 стран НАТО – когда именно Украине стать членом. И от России это не зависит. У России нет права вето. Так что я уверен, что на саммите НАТО будет четкий сигнал по Украине, потому что мы должны поддерживать Украину», – высказался Столтенберг.

Ранее он заявлял, что пока Украина не победит, нет смысла обсуждать ее членство в альянсе.

Симферополь, Валентин Карамазов

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