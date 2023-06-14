В парке «Утес-Карасан» за деньги снимают с посетителей подозрение в терроризме

С приближением курортного сезона санаторий «Утес» (Партенит, Большая Алушта) обновил ценник на проход по своей территории. В этом году посетить старинный парк, доставшийся санаторию от советской власти, а той – от княгини Гагариной, стоит 400 рублей, пенсионерам существенная скидка – 200 рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», скандал с незаконностью действий руководства санатория «Утес» возникает каждую весну. Участвуют, как правило, горадминистрация Алушты, депутаты – вплоть до Госдумы, доказывая, что поборы незаконны.

Дело в том, что деньги пытаются брать за проход к морю, к церкви и магазину, находящимся на территории, в том числе и с местных жителей. Прошлым летом вход в парк с дворцом стоил 300 рублей и объяснялся угрозой терроризма. Местным разрешили ходить в магазин бесплатно – по паспорту и с ограничением времени. Как использовались эти доходы – неизвестно.

Напомним, в апреле 2022 года совмин Крыма издал специальное постановление №254, где было четко сказано: «Установить, что проход для посетителей Парка – памятника садово-паркового искусства «Утес-Карасан» является свободным».

В ответ на просьбу прокомментировать хронический сюжет и текущий прайс, в министерстве курортов и туризма Крыма скорбно заметили, что «это, к сожалению, не только там» и попросили ссылку на постановление правительства.

Симферополь, Ольга Картошина

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