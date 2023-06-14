Непогода в Сочи: дороги затоплены, поврежден газопровод

В Краснодарском крае бушует непогода.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проблемы начались накануне вечером.

В Армавире за час выпало более 30 мм осадков, это почти что полумесячная норма. В городе пришлось закрыть тоннели по улицам Кирова и Новороссийской – их затопило.

После прохождения дождевого фронта в станице Владимирской река Неволька поднялась выше на 16 см выше неблагоприятной отметки. Через некоторое время ситуация стабилизировалась, но начался подъем рек Кукса.

Вода перекрыла ряд дорог.

Река Хуторянка поднялась на 20 см выше опасной черты и затопила 4 двора в хуторе Сладком.

В станице Чернореченской подтопило придомовые территории по улицам Ленина, Партизанской и Советской.

В хуторе Первая Синюха молния ударила в подстанцию, на время обесточив часть домов.

Ночью неприятности продолжились. В Отрадненском районе из-за сильных дождей вышла из берегов река Кува и подтопила 4 двора в хуторе Ильич, а также автомобильную дорогу «Ильич – Передовая».

В станице Передовая вода зашла на 67 придомовых территорий, в станице Удобная – 36 дворов.

В Сочи из-за сильных дождей вышла из берегов река Мацеста в Хостинском районе. В результате произошло подтопление автомобилей, придомовых территорий, цокольных помещений и помещений на первых этажах. Данные уточняются.

«Сегодня в районе 4 утра вследствие обильных осадков на реке Мацеста сработал датчик поднятия уровня воды, которая достигла отметки «опасное явление», – сообщает Оперативный штаб Краснодарского края. – Здесь за час выпало не менее 15 мм. Для повышения бдительности жителей и их возможной эвакуации из домов, расположенных вдоль русла, были включены сирены и громкоговорители.

Произошло подтопление дорожной инфраструктуры, придомовых территорий.

Стихия повредила сети газопровода. На местах работают аварийные бригады.

Специалисты приступили к ликвидации последствий, расчищают автомобильные дороги и пешеходные маршруты. Несколько городских маршрутов временно изменили схему движения».

Штормовое предупреждение в регионе продолжает действовать. До конца сегодняшнего дня в Сочи ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом. На реках возможен подъем уровней воды выше неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селевых потоков.

Сочинцам и туристам рекомендовано воздержаться от отдыха у воды.

Краснодар, Лиана Макоба

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