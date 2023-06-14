В Сочи закрыли пляжи из-за ливней

Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил о закрытии пляжей в городе из-за непогоды. Ночью на Сочи обрушились сильные ливни – в результате вышла из берегов река Мацеста в Хостинском районе. Бурные потоки затопили улицы, придомовые территории, автомобили, цокольные помещения.

«Сегодня приняли решение временно закрыть пляжные территории до полного восстановления погоды. Купание запрещено в целях обеспечения безопасности отдыхающих», – написал градоначальник в своем телеграм-канале.

По словам Копайгородского, в ликвидации последствий непогоды в микрорайоне Мацеста задействованы 184 человека и 42 единицы техники. «Данных о пострадавших нет, подтоплены домовладения на шести улицах и дороги, поврежден газопровод, восстановительные работы уже ведутся», – уточнил мэр.

Добавим, в Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. До конца сегодняшнего дня в городе ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом. На реках возможен подъем уровней воды выше неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селевых потоков. Власти просят жителей и гостей города воздержаться от отдыха у воды.

Сочи, Наталья Петрова

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