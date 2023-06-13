США по-прежнему выступают против использования американского оружия для рейдов ВСУ на Белгородскую область.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она также отказалась комментировать «причастность» главкома ВСУ Валерия Залужного к подрывам газопровода «Северный поток».

«Оружие должно использоваться в пределах Украины, а не в России. Мы очень чётко давали это понять. Что касается трубопровода, я просто не могу об этом говорить», – сказала она.

Симферополь, Валентин Карамазов

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