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Среда, 14 июня 2023, 15:55 мск

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Гросси отменил поездку на Запорожскую АЭС

Архив, Рафаэль Гросси. Фото: МАГАТЭ

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отложил поездку на Запорожскую АЭС «по соображениям безопасности».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом пишет Reuters.

Между тем ранее представители Международного агентства по атомной энергии заявили, что не видели тяжелой военной техники на Запорожской АЭС. Вместе с тем, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси добавил, что «исключать ее наличие там нельзя».

Отметим, что Гросси прекрасно осведомлён об отсутствии тяжёлого вооружения на ЗАЭС.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

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