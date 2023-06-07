Гросси: Реакторы Запорожской АЭС могут лишиться источников охлаждения из-за теракта на Каховской ГЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в среду, 7 июня, заявил, что разрушение Каховской ГЭС может лишить Запорожскую АЭС источников охлаждения и спровоцировать повреждение реакторов, – сообщает РИА Новости.

В интервью агентству Гросси сказал: «В краткосрочной перспективе могут быть некоторые последствия, если ситуация будет деградировать или становиться хуже, чем она есть сейчас. Но мы еще к этой точке не пришли. Ситуация серьезна, давайте сформулируем это так. После аварии наблюдается постепенное снижение уровня воды в охладительном бассейне, которая очень важна для снижения температуры реакторов».

«Если мы потеряем охладительные мощности, может случиться расплавление (активной зоны реакторов), могут иметь место некоторые радиологические последствия, помимо того, что сами по себе реакторы могут быть очень серьезно повреждены. Помимо экологических последствий, которые могут быть. Так что есть вероятность некоторых последствий и, конечно, нам нужно ее полностью учитывать», – подчеркнул гендиректор МАГАТЭ и добавил, что представители агентства «отслеживают ситуацию, мониторят скорость и степень снижения воды. Мы определим нашу позицию как МАГАТЭ, выработаем меры реагирования, которые мы бы рекомендовали».

«Уровень воды в резервуарах Запорожской АЭС снижается на 5-7 см в час. По моим данным, воды для охлаждения ЗАЭС гарантированно хватит на месяц», – отметил Гросси.

Вена, Иван Бабурин

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