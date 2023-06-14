В Крыму доказали, что на полуострове побывал Че Гевара, но забыли об обещанном памятнике

В Крыму нашли доказательства пребывания на полуострове Че Гевары.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 14 июня исполнилось 95 лет со дня рождения Эрнесто Че Гевары. В Крыму этой дате посвятили международный круглый стол «Куба: вчера, сегодня, завтра».

На полуострове давно утверждали, что Че Гевара посещал Крым в начале 1960-х годов, но документального подтверждения этому факту не было. Однако аспирантка кафедры истории Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова обратила внимание на опубликованную 1 сентября 1962 года в газете «Крымская правда» новость ТАСС от 30 августа «Прием Н. С. Хрущевым Э. Гевара и Э. Арагонеса».

«Ялта, 30 августа (ТАСС). 30 августа Председатель Совета Министров СССР Никита Хрущев принял находящихся в Советском Союзе членов национального руководства Объединенных революционных организаций Кубы министра промышленности тов. Эрнесто Гевара Серна и тов. Эмилио Арагонеса Наварро и имел с ними продолжительную беседу, которая протекала в исключительно дружеской, сердечной обстановке и в духе полного взаимопонимания. В ходе беседы, в которой принял участие министр иностранных дел СССР тов. А. А. Громыко, состоялся обмен мнениями по ряду международных вопросов, интересующих обе стороны, а также по вопросам дальнейшего укрепления дружественных, братских отношений между Советским Союзом и Республикой Куба», – цитирует заметку «Парламентская газета».

И поясняет: «Алгоритм написания новостей в ТАСС, где в начале текста указано место, откуда телеграфирует корреспондент, указывает, что встреча Хрущева с Че Геварой состоялась именно в Ялте. Скорее всего, это произошло на государственной даче «Глициния» в Нижней Ореанде (Большая Ялта), где в это время отдыхал советский лидер».

Издание предполагает, что «обмен мнениями по ряду международных вопросов, интересующих обе стороны», касался размещения на Острове свободы советских ракет. Решение об этом было принято в конце мая 1962 года, а первые корабли с ракетами и другим вооружением отправились из СССР, в том числе из Севастополя и Феодосии, в июле. К 30 августа значительная их часть уже находилась на Кубе. Американцы обнаружили это в октябре – и разразился Карибский кризис, едва не закончившийся ядерной войной.

«Вопросы дальнейшего укрепления дружественных, братских отношений между Советским Союзом и Республикой Куба», поднятые на встрече Хрущева и Че Гевары, могли касаться подготовки в СССР кубинских специалистов.

Кстати, первые кубинские студенты появились в Крыму в июле 1961 года – в Джанкойском училище механизации сельского хозяйства. Представители Острова свободы так же учились в Крымском мединституте, Симферопольском госуниверситете имени Фрунзе, Крымском сельхозинституте имени Калинина, а также в учебном центре Министерства обороны по подготовке иностранных военнослужащих в селе Перевальном под Симферополем.

Перед отъездом в СССР будущие студенты в течение года изучали русский язык в школе-интернате имени Ленина в Гаване, где работали советские преподаватели. Курс предполпгал знакомство с такими произведениями советской литературы как «Молодая гвардия», «Повесть о настоящем человеке», «Как закалялась сталь». Правда, читали их кубинцы на испанском языке.

«После того как стало ясно, что Че Гевара действительно был в Крыму, можно с большим доверием относиться к рассказам некоторых бывших сотрудников «Артека» о том, что команданте под чужим именем посещал этот знаменитый детский лагерь», – резюмирует «Парламентская газета».

В Крыму собираются установить памятник легендарному кубинскому команданте. Предполагается, что монумент появится в поселке Оленевка Черноморского района – рядом с памятником лидеру кубинской революции Фиделю Кастро. Решение об этом было принято еще в 2021 году. А установить мемориал собирались к 95-летнему юбилею Че. Но пока не установили.

Симферополь, Лиана Макоба

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