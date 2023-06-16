Триумфальное возращение Кабанова: страдающий от нехватки воды город нагрузят элитным кварталом с садами

Экс-вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, на днях получивший условный срок, устами крымских чиновников декларировал грандиозный проект застройки Судака.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в этом году глава Крыма Сергей Аксенов пообещал в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписать соглашения на сумму свыше 200 млрд рублей.

И вот первые итоги: между крымскими властями и компанией Специализированный застройщик «Судакский» подписано соглашение о строительстве «Нового Судака», подразумевающего строительство на побережье жилого квартала за 21 млрд рублей.

«Впервые в Крыму мы построим променадную аллею внутри микрорайона с собственным дождевым садом, ярмаркой ремесленников и копиями главных достопримечательностей города», – рассказал управляющий ООО Специализированный застройщик «Судакский» Дмитрий Макуха. Общий срок строительства – 11 лет.

Название фирмы-инвестора звучит впервые, но стоящие за ним фигуры хорошо известны в Крыму и Севастополе.

Специализированный застройщик «Судакский» зарегистрирован в апреле текущего года, уставный капитал – 10 тыс рублей. Сумма не впечатляет на фоне обещанных инвестиций. Юридический адрес – Симферополь, бульвар Ленина, 12. Это, кто не знает, высокий жилой дом между пустынным ныне вокзалом и старинной тюрьмой. Именно там располагаются офисы всех строительных контор, имеющие отношение к Евгению Кабанову. Например, могущественное ООО «ИнтерСтрой».

Напомним: Евгений Кабанов – крупный севастопольский застройщик, который после Крымской весны расширил свой бизнес, прошел в Госсовет Крыма по списку ЛДПР и активно начал вести строительство на всем Крымском полуострове. В Госсовете Кабанов дорос до поста заместителя председателя земельно-имущественного комитета, который бессменно возглавляет свояченица Сергея Аксенова Евгения Добрыня.

По бизнесу он тоже преуспел: вдвоем с сыном спикера парламента РК Олегом Константиновым они зарегистрировали завод по производству газобетона. Каждый из владельцев внес в уставный капитал завода более 71 млн руб. Завод расположен на территории, принадлежащей строительной компании «Консоль», связанной с семьей Владимира Константинова.

В октябре 2018 года был арестован заместитель председателя Совета министров Республики Крым Виталий Нахлупин. Должность вице-премьера, курирующего строительство, занял Евгений Кабанов.

В сентябре 2021-го в СИЗО отправились уже сам Евгений Кабанов и подчиненный ему министр строительства республики Михаил Храмов. Их обвинили в хищении более 57 млн руб при строительстве водовода от Межгорного водохранилища для нужд Симферополя. С тех пор часть времени чиновники провели под домашним арестом, а проблема водоснабжения Симферополя и Севастополя по объективным причинам стала не столь острой.

На днях оба экс-чиновника признаны виновными в совершении мошенничества, совершенного группой лиц в особо крупном размере. Суд решил: Кабанову «считать назначенное основное наказание в виде 4 лет лишения свободы условным. Установить испытательный срок в 2 года лишения свободы со штрафом в размере 200 тыс рублей». Храмов получи три года условно и штраф 150 тыс рублей.

Реклама будущего «Нового Судака» была тщательно и своевременно подготовлена, возвращение Кабанова к свободе и активной жизни можно считать триумфальным.

С Кабановым оказался связан не только юрадрес фирмы-застройщика, но и руководящие кадры. Учредителем там числится Сергей Небесный, который давно руководит несколькими предприятиями семьи Кабановых: например, севастопольским «Севскладсервисом», которым на 100% владеет Константин Кабанов – отец условно осужденного чиновника. Небесный – учредитель компании «Севагротранс», где сейчас исполнительным директором работает упомянутый в связи с «Новым Судаком» Дмитрий Макуха – депутат Госсовета Крыма.

Осталось посочувствовать Судаку и его жителям, которые до сих пор живут в условиях дефицита воды. В начале прошлого курортного сезона министр ЖКХ Крыма Сергей Донец констатировал: «На сегодняшний день объем воды, который могут подать существующие коммуникации, в полном объеме не закрывает существующие потребности: порядка 30% абонентов Судака находятся на графике водоподачи и еще 10% – на привозной воде».

В этом году, после разрушения плотины Каховской ГЭС и обмеления Северо-Крымского канала, ситуация с подачей воды осложнилась именно в Судаке и Феодосии. «8 лет полуостров обходился без Северо-Крымского канала, при этом вода из канала нужна была для водоснабжения Керченского полуострова, Феодосии и Судака», – мягко намекнул на текущие трудности гендиректор «Воды Крыма» Максим Новик.

То есть, не решив проблему водоснабжения, чиновники Крыма обещают не только густо заселенный комплекс, но и «дождевые сады». Впрочем, далеко не все проекты, заявленные на ПМЭФ для Крыма реализовывались, как и личные планы Евгения Кабанова.

Симферополь, Ольга Картошина

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