Крыму обещают новые туристические кластеры

В Крыму собираются построить еще два туристических кластера – соответствующие соглашения подписаны в рамках ПМЭФ. На этот раз власти решили оставить в покое южное побережье, и так задыхающееся от всевозможных строек, и придать импульс территориям, нуждающимся в развитии новых направлений.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», кластер «Крым Наш парк» собираются разместить на площади около 200 гектаров рядом с федеральной трассой Таврида на равном расстоянии между Симферополем и Севастополем.

Проект оценен в 120 млрд рублей. Объем инвестиций первой очереди строительства составит около 40 миллиардов рублей. Первую очередь проекта планируется завершить к концу 2026 года.

На территории парка планируется построить современный интерактивный музейный комплекс с экспозиционными залами, посвященными истории Крымского полуострова, региональный конгресс-холл и экспоцентр с выставочными павильонами согласно концессионным соглашениям. Кроме этого, планируется спортивная арена на 35 тысяч посадочных мест, а также колесо обозрения высотой 100 метров, которое станет вторым по величине в России.

Несмотря на расположение, мало привлекательное для праздного времяпровождения, инвесторы надеются привлекать не только деловую публику и спортивных фанатов, но и обычных туристов. И обещают построить отели с номерным фондом около 1 тыс номеров, всесезонный аквапарк, океанариум и парк аттракционов, а также «биопарк» с концепцией содержания животных в экосистеме, максимально приближенной к естественной. В парке должна появится этническая деревня с торговыми рядами, ремесленными лавками, интерактивными модулями народных развлечений и ресторанами с национальной кухней.

Второй туристический кластер планируется в восточном Крыму. Его предварительная стоимость – 110 миллиардов рублей.

«Изумрудный берег» в Ленинском районе предполагает строительство спортивного и санаторно-курортного комплексов, отелей разных категорий, аквапарка, стоянки для водного транспорта, аутлета, концертного зала и других объектов. Также обещают возвести общеобразовательную школу, детские сады и поликлинику.

Напомним, идеи туристических кластеров разрабатываются в Крыму с 2014 года. Обсуждался кластер «Горы здоровья и море впечатлений» – горнолыжный круглогодичный туристический комплекс с сетью канатных дорог на северных склонах горы Кемаль-Егерек и горы Лопата. К 2016 году кластер (все еще в планах) «переехал» в Бахчисарайский район. Но еще через год снова «вернулся» на Ай-Петри. Но пока так и остался на бумаге.

Пару лет ведутся разговоры о некоем горном кластере в Ялте. Единственное, что реально строится – это кластер «Таврида. АРТ», ради которого не пожалели уникальную бухту Капсель.

Симферополь, Лиана Макоба

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