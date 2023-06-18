В каховских сливах возле Одессы обнаружили холероподобные вибрионы

Купаться в море, ловить рыбу и морепродукты категорически запретили Одессе, куда принесло потоки воды из Каховского водохраниилища.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», соответствующее сообщение размещено на сайте Одесского городского совета.

Причина запрета – обнаружение в воде возбудителей инфекционных болезней, в частности сальмонеллы, рота-астравирусов и холероподобных НАГ вибрионов.

Напомним, ранее результаты исследования проб воды возле Одессы показали снижение солёности воды в 2.6 раза.

Симферополь, Валентин Карамазов

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