Надо было настаивать на переносе контрнаступления – украинский политолог

Президент Украины должен был проявить настойчивость в переносе наступления с июня на июль или август, чтобы к тому времени получить больше западной помощи.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил украинский политолог Руслан Бортник.

По его словам, Зеленский мог найти в этом деле поддержку среди части западных лидеров, которые тоже считали контрнаступление преждевременным.

«Запад не един, даже в официальных политических кругах там хватает людей, которые не хотели бы, чтобы Украина контрнаступала сейчас. Вообще не хотели. В Европе хватает стран, даже в американском Генштабе хватало заявлений, что, возможно, не стоит спешить, возможно, стоит подождать, проанализировать и ещё раз оценить свои шансы. В принципе, по нашей оценке, пик поставок военных на Украину пришёлся бы на вторую половину июля. То есть, мы бы достигли бы максимальной мощности где-то в конце июля – начале августа», – утверждает он.

Тем не менее, политолог выразил надежду, что для Украины «ещё не всё потеряно».

«В офисе президента и президент считают, что это последняя битва в этой войне. Я так не думаю. Так не думает и Столтенберг, который сказал, что мы не уверены, что это контрнаступление станет даже поворотным пунктом в этой войне», – приводит слова Бортника «ПолитНавигатор».

Между тем, президент Чехии, бывший председатель Военного комитета НАТО Петр Павел заявил, что Украина в этом году имеет только одну попытку провести контрнаступление.

Симферополь, Валентин Карамазов

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