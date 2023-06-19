Зеленский успокоил украинцев: ВСУ две недели подряд «побеждают в наступлении»

Огромные потери украинской армии в живой силе и технике и продвижение на отдельных участках всего лишь на несколько сотен метров в «решающем наступлении на юге» – не имеют значения. Главное, что ВСУ «двигаются только вперёд», а российская армия «теряет территории».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такой вывод следует из слов президента Зеленского в его вечернем обращении к украинцам.

«На части направлений наши воины двигаются вперёд, на части направлений – защищают позиции и противостоят штурмам и усиленным атакам оккупантов. У нас нет утраченных позиций. Только освобождённые. У них – только потери территорий», – высказался украинский президент.

Отметим, что по сообщениям Минобороны Украины, российская армия перешла в наступление в Донбассе. Накануне стало известно о взятии важнейшего опорного пункта ВСУ «Зверинец» в Марьинке.

Симферополь, Валентин Карамазов

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