Столтенберг объяснил неудачи украинского наступления происками генерала «Дождя»

Cильный дождь мешает продвигаться наступающим украинским войскам. К непогоде добавляется упорное российское сопротивление.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Мы знаем, что украинцы сталкиваются с сильным дождем, российским сопротивлением. Россияне смогли установить хорошо подготовленные оборонные линии с минными полями, окопами», – сказал он.

Напомним, ранее Столтенберг заявил, что оружейные арсеналы Североатлантического альянса опустошены. По его словам, нехватку вооружений и боеприпасов необходимо восполнить в самое ближайшее время совместными усилиями стран-членов альянса.

Симферополь, Валентин Карамазов

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