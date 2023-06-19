Запасы оружия и боеприпасов опустошены – генсек НАТО

Натовские запасы оружия и боеприпасов опустошены. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, выступая на экономической конференции «День германской промышленности» в Берлине.

«Нам нужна более мощная военная промышленность, представители которой собрались здесь сегодня. Наши запасы оружия и боеприпасов опустели и должны быть восполнены не только в Германии, но и во многих странах НАТО», – цитирует Столтенберга ТАСС.

Ранее генсек Альянса высказался против заморозки украинского конфликта на условиях России. По его словам, НАТО будет продолжать поддержку киевского режима.

Берлин, Андрей Дорофеев

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