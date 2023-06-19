Столтенберг заявил о нежелательности замораживания конфликта на Украине

Справедливый мир на Украине невозможно достичь путем замораживания конфликта. Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил на совместной пресс-конференции в Германии с канцлером Олафом Шольцем.

«Мы все хотим, чтобы эта война закончилась. Но справедливый мир не может означать заморозку конфликта и принятие соглашения, продиктованного Россией», – цитирует его РИА Новости.

Он повторил, что альянс намерен поддерживать Киев «так долго, как потребуется». «Идет контрнаступление. Чем больше территорий они (украинцы) смогут освободить, тем сильнее будет их позиция за столом переговоров», – указал Столтенберг.

Ранее генсек заявлял, что лидеры НАТО не намерены приглашать Украину в альянс на саммите, который пройдет в Вильнюсе в июле.

В то же время, Столтенберг сообщил, что альянс работает над тем, как приблизить Киев. В частности, планируется провести первое заседание Совета Украина – НАТО с участием Владимира Зеленского во время вильнюсского саммита.

Москва, Андрей Дорофеев

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