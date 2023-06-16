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Пятница, 16 июня 2023, 17:16 мск

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Генсек НАТО заявил, что Украину не пригласят в альянс на июльском саммите

Лидеры НАТО не намерены приглашать Украину в альянс на саммите, который пройдет в Вильнюсе в июле. Об этом заявил по итогам встречи глав минобороны стран блока генсек организации Йенс Столтенберг.

«Мы не будем обсуждать приглашение на саммите в Вильнюсе, но обсудим, как сделать Украину ближе к НАТО. Я уверен, что мы найдем общее решение, как приблизить Украину к НАТО», – цитирует его РИА Новости.

В то же время, Столтенберг сообщил, что альянс хочет провести первое заседание Совета Украина – НАТО с участием Владимира Зеленского во время вильнюсского саммита.

«Мы работаем над созданием Совета Украина – НАТО… Мы рассчитываем провести первое заседание нового Совета в Вильнюсе с участием Зеленского», – сказал генсек.

Накануне заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что России не нужны ни НАТО, ни Украина в НАТО.

«Спокойствие пока не предвидится. Если вы обратили внимание, вчера генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что они на ближайшем саммите НАТО рассмотрят вопрос о том, чтобы дать устойчивый сигнал о приеме Украины в НАТО после завершения военных действий. Что тут можно сказать. Нам НАТО и, соответственно, Украина в НАТО не нужны», сказал Медведев на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения, прошедшем в Алексине Тульской области 15 июня.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Медведев Дмитрий

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