На Украине запрещают больницам принимать на лечение военнообязанных мужчин

В Ивано-Франковской области Украины, где недавно областной военком издал приказ об обязательной явке всех военнообязанных в течение 10 дней, запрещают проводить плановые госпитализации военнообязанных мужчин без разрешения военкомата. Все они обязаны сначала встать на воинский учёт.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на приказ №475 от 5 июня заявил начальник Коломыйской военной администрации Любомир Глушков.

Как сообщал «Новый День», на кладбище в Ивано-Франковске вскоре появится прокат электросамокатов и велосипедов, а также запустят маршрутку, чтобы горожане без затруднений могли добраться до могил родственников.

Симферополь, Валентин Карамазов

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