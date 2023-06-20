Кладбище Ивано-Франковска стало таким огромным, что на нем запустят автобусы и электросамокаты

На кладбище в Ивано-Франковске на западе Украины вскоре появится прокат электросамокатов и велосипедов, чтобы горожане без затруднений могли добраться до могил родственников. Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив в своих соцсетях. По его словам, территория погоста значительно разрослась «из-за войны».

«Получаю очень много сообщений о том, что трудно передвигаться по нашему городскому кладбищу.<…> Уже в ближайшее время на кладбище появятся электросамокаты и велосипеды, которые можно будет взять напрокат. Делаем так, чтобы люди могли посещать могилы родных без препятствий», – написал градоначальник в социальной сети.

Кроме того, добавил мэр, решается вопрос об открытии первых автобусных маршрутов по кладбищу.

Ранее газета The New York Times сообщила, что могильщики выкапывают безымянные могилы погибших в Первой мировой и Великой Отечественной войнах, чтобы освободить место для погибших украинских военнослужащих. В ходе начавшегося две недели назад контранаступления ВСУ на юге армия Украины несет значительные потери в живой силе и бронетехнике.

Ивано-Франковск, Наталья Петрова

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