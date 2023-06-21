Зеленский пообещал воевать до последнего украинца

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC признал, что спустя несколько недель после начала контрнаступления продвижение украинских войск идет «медленнее, чем хотелось бы». При этом он заявил, что Киев не согласится на заморозку конфликта вне зависимости от результатов контрнаступления.

«Чего бы кто-то не хотел, включая попытки оказать на нас давление, при всем уважении мы будем продвигаться на поле боя так, как считаем нужным», – заявил украинский президент. По его словам, российские войска заминировали территорию в зоне наступления, что осложняет контрнаступление.

При этом Зеленский подчеркнул, что Украина независимо от результатов контрнаступления «не согласится на замороженный конфликт». «Потому что это война, это бесперспективное развитие для Украины», – пояснил он.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что если НАТО против заморозки конфликта на Украине, значит, они хотят воевать. Москва к этому готова, добавил он.

Сегодня ход украинского контрнаступления, начавшегося 4 июня, оценил президент России Владимир Путин. По его словам, наступательный потенциал Украины пока не исчерпан – «есть резервы, которые они думают, где и как вводить». Однако, как считает президент, «шансов у противника нет, и они это понимают».

Глава государства также сообщил, что российские войска за время контрнаступления ВСУ уничтожили 245 танков противника и 678 бронемашин разного типа. Украинская армия несет «очень значительные» потери в живой силе, сказал Путин.

Москва, Наталья Петрова

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