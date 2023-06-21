«Горят за милую душу»: Путин сообщил, что за время контрнаступления ВСУ потеряли 245 танков

За время украинского контрнаступления, которое началось 4 июня, ВСУ потеряли 245 танков и почти 700 бронемашин. Об этом сегодня сообщил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналиста.

«На вчерашний вечер, точнее, на сегодняшнюю ночь – я уже не говорю о потерях личного состава, они очень значительными являются – наши мужики «наколотили» 245 танков противника и примерно 678 бронемашин разного типа… Конечно, там есть и «Леопарды», есть и французская колёсная бронетехника, американские бронемашины – всё есть. Горят за милую душу», – сказал Путин, слова которого цитирует пресс-служба Кремля.

По его словам, сейчас на фронте наблюдается некоторое затишье, которое связано с серьёзными потерями противника в личном составе и технике.

«И, судя по всему, противник занимается тем, что сейчас комбинирует из бригад, которые понесли серьёзные потери, новые подразделения, занимается восстановлением боеспособности. Но, конечно, опасается таких же масштабных потерь в будущем, потому что это может привести не только к утрате боеспособности – точнее не только утрате наступательного потенциала, но и утрате боеспособности армии в целом. Есть над чем подумать», – отметил глава государства.

В то же время Путин подчеркнул, что на сегодняшний день наступательный потенциал ВСУ пока не исчерпан. Кроме того, у Киева есть резервы, «которые противник думает, где и как вводить».

«Благодаря мужеству и героизму наших бойцов, готовности командиров к отражению любых агрессивных действий в отношении России, мне кажется, шансов у противника нет. Они это понимают, поэтому и встали сейчас, хотя отдельные элементы боевых действий, конечно, имеют место – обстрелы, разведки боем, но, повторяю ещё раз, пока активных наступательных действий не проводится», – сказал Путин.

Москва, Андрей Дорофеев

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