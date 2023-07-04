Уральская компания определила получателей награды за подбитые «Леопарды»

В компании «Форэс» рассказали, кто получит обещанную денежную награду за пораженные на СВО танки системы «Леопард».

«Первым, кто поразил цель в рамках боевого задания, стал экипаж ударно-разведывательного вертолёта. Он получит от компании вознаграждение в размере 5 млн рублей. За второй уничтоженный танк, обстоятельства по которому также установлены, выплата составит 2 млн рублей. Вознаграждение за последовавшие единицы тяжелой техники составляет 500 тыс. рублей и их получатели определены. Встреча с героями, ставшими первыми, состоится вскоре – мы ожидаем по этому поводу информацию от Минобороны», – сообщает пресс-служба компании. Имен военнослужащих «Форэс» не раскрывает.

Также в компании отметили, что первая единица техники, появившаяся в зоне СВО, была уничтожена взрывом на минном поле. Имена лиц, установивших взрывчатку, не определены и не раскрыты.

Как уже сообщал «Новый День», 21 июня Владимир Путин заявил, что за время украинского контрнаступления ВСУ потеряли 245 танков и почти 700 бронемашин. «На вчерашний вечер, точнее, на сегодняшнюю ночь – я уже не говорю о потерях личного состава, они очень значительными являются – наши мужики «наколотили» 245 танков противника и примерно 678 бронемашин разного типа… Конечно, там есть и «Леопарды», есть и французская колёсная бронетехника, американские бронемашины – всё есть. Горят за милую душу», – сказал Путин.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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