Власти Крыма планируют получить несколько миллиардов от имущества украинских олигархов

Около 2 млрд рублей планируют получить в текущем году власти Крыма от продажи имущества украинских олигархов. Об этом заявил спикер Госсовета РК Владимир Константинов.

Как уже сообщал «Новый День», с ноября 2022 года в республике национализировано имущество порядка 100 юридических и физических лиц. В перечень перевода в республиканскую собственность вошли производственные, торговые и иные объекты, включая квартиру семьи действующего президента Украины Владимира Зеленского в Ливадии.

По словам Константинова, на большей части объектов завершены инвентаризация и кадастровые работы. Около 70% объектов недвижимости уже перешли в собственность РК.

«С целью сохранения рабочих мест и обеспечения непрерывности производственных процессов на ряде предприятий введены временные администрации, – заявил спикер Госсовета. – Речь о таких предприятиях как консервный завод «Пролив» в Керчи, Альминский завод стройматериалов в Бахчисарае, гостиница «Вилла Елена» в Ялте и ряде других».

Часть национализированных объектов передали в аренду с целью пополнения бюджета Республики Крым.

В течение ближайшего месяца власти надеются продать

гипермаркет «Новацентр»;

недвижимое имущество ООО «Эссокс Београд-Стари Град» (квартиры и нежилые помещения);

недвижимое имущество пансионата в Евпатории на улице Горького.

Кроме того, до конца года на торги планируется выставить

апартаменты «Сон у моря» в Ялте (бывший собственник – дочь Игоря Коломойского);

центр отдыха «Европа» в Партените (бывший собственник – ООО «Транспорт Логистик», связанное с Коломойским).

имущество ЧАО «Новокраматорский машиностроительный завод» в Ялте (бывший собственник – структуры Рината Ахметова).

Симферополь, Олег Яковенко

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