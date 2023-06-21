Власти Крыма планируют получить несколько миллиардов от имущества украинских олигархов

Около 2 млрд рублей планируют получить в текущем году власти Крыма от продажи имущества украинских олигархов. Об этом заявил спикер Госсовета РК Владимир Константинов.
Как уже сообщал «Новый День», с ноября 2022 года в республике национализировано имущество порядка 100 юридических и физических лиц. В перечень перевода в республиканскую собственность вошли производственные, торговые и иные объекты, включая квартиру семьи действующего президента Украины Владимира Зеленского в Ливадии.
По словам Константинова, на большей части объектов завершены инвентаризация и кадастровые работы. Около 70% объектов недвижимости уже перешли в собственность РК.
«С целью сохранения рабочих мест и обеспечения непрерывности производственных процессов на ряде предприятий введены временные администрации, – заявил спикер Госсовета. – Речь о таких предприятиях как консервный завод «Пролив» в Керчи, Альминский завод стройматериалов в Бахчисарае, гостиница «Вилла Елена» в Ялте и ряде других».
Часть национализированных объектов передали в аренду с целью пополнения бюджета Республики Крым.
В течение ближайшего месяца власти надеются продать
- гипермаркет «Новацентр»;
- недвижимое имущество ООО «Эссокс Београд-Стари Град» (квартиры и нежилые помещения);
- недвижимое имущество пансионата в Евпатории на улице Горького.
Кроме того, до конца года на торги планируется выставить
- апартаменты «Сон у моря» в Ялте (бывший собственник – дочь Игоря Коломойского);
- центр отдыха «Европа» в Партените (бывший собственник – ООО «Транспорт Логистик», связанное с Коломойским).
- имущество ЧАО «Новокраматорский машиностроительный завод» в Ялте (бывший собственник – структуры Рината Ахметова).
Симферополь, Олег Яковенко
© 2023, РИА «Новый День»
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