Контрнаступление ВСУ потребует больше времени, чем все ожидают.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Мы будем проводить очень разумные наступательные операции. И поэтому оно, контрнаступление, потребует времени», – сказал он.

По его словам, россияне усиленно готовились к наступлению ВСУ.

«К сожалению, во время нашей подготовки к этому контрнаступлению готовились и россияне, поэтому там так много минных полей, что действительно замедляет движение», – объяснялся перед журналистами Шмыгаль.

Между тем Зеленский просит Запад подождать и обещает скоро перейти в «стремительное наступление».

Симферополь, Валентин Карамазов

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