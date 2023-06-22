Шмыгаль объяснил медленные темпы наступления «разумностью ВСУ»

Контрнаступление ВСУ потребует больше времени, чем все ожидают.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Мы будем проводить очень разумные наступательные операции. И поэтому оно, контрнаступление, потребует времени», – сказал он.
По его словам, россияне усиленно готовились к наступлению ВСУ.
«К сожалению, во время нашей подготовки к этому контрнаступлению готовились и россияне, поэтому там так много минных полей, что действительно замедляет движение», – объяснялся перед журналистами Шмыгаль.
Между тем Зеленский просит Запад подождать и обещает скоро перейти в «стремительное наступление».
Симферополь, Валентин Карамазов
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