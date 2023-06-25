Министр обороны Украины – Западу: Ваши ожидания – ваши проблемы

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ожидания США и Европы результата от контрнаступления ВСУ слишком преувеличены.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News

Резников напомнил, что российская армия выстроила мощную линию обороны по всей линии фронта. При этом он добавил, что нынешние действия ВСУ не являются «главным наступлением».

Кроме того, украинский министр пообещал, что «этот год станет переломным, Украина победит в войне с Россией».

«Я чувствую, что мы победим в этой войне, потому что мы сражаемся за свою страну. Этот год станет переломным», – сказал он.

Ранее Резников объяснил недостаточно быстрый «контрнаступ» непривычным рельефом местности и плохой погодой.

Симферополь, Валентин Карамазов

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