Министр обороны Украины анонсировал «главное событие» контрнаступления

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что «главное событие» контрнаступления ВСУ еще впереди.

«Когда это произойдет, вы все это увидите. Все всё увидят», – сказал он в интервью Financial Times. О чем именно идет речь, глава украинского Минобороны не уточнил.

Резников отметил, что скромные текущие результаты контрнаступления лишь предваряют грядущие события. По его словам, пока еще не задействованы основные резервы украинских войск, в частности, бригады, недавно обученные в западных странах и оснащенные современными танками и бронетехникой НАТО.

Украинский министр призвал не придавать значения сообщениям СМИ о «медленном наступлении Украины».

Ранее глава Минобороны Украины назвал завышенными ожидания США и Европы результата от контрнаступления ВСУ. Резников напомнил, что российская армия выстроила мощную линию обороны по всей линии фронта. При этом он отметил, что нынешние действия ВСУ не являются «главным наступлением».

Президент России Владимир Путин заявлял, что Украина ведет масштабное контрнаступление с использованием стратегических резервов с 4 июня, однако ни на одном из участков противник успеха не добился. Накануне глава российского государства сообщил, что потери ВСУ с начала контрнаступления составили 259 танков и 780 бронемашин.

Москва, Наталья Петрова

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