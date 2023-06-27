Путин описал масштабы потерь ВСУ в бронетехнике в ходе контрнаступления

Потери ВСУ с начала так называемого контрнаступления составили 259 танков и 780 бронемашин. Об этом сегодня на встрече с военнослужащими Минобороны РФ сообщил президент России Владимир Путин.

«Вот сейчас только поступили уточненные сведения: с 4 июня, то есть с момента начала так называемого контрнаступления, противник утратил 259 танков, бронемашин – 790, а только на ореховском направлении, которое он считает главным направлением удара, и только за последние семь суток противник потерял 280 единиц техники, из них 41 танк и 109 бронемашин», – цитирует «Интерфакс» главу государства.

«Это в значительной степени – результат вашей работы, ваших боевых товарищей. И за это тоже, конечно, отдельные слова благодарности», – добавил президент.

Ранее Путин говорил, что Украина ведет масштабное контрнаступление с использованием стратегических резервов с 4 июня, но ни на одном из участков противник успеха не добился.

Москва, Андрей Дорофеев

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