российское информационное агентство 18+

Черные Ножи

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 27 июня 2023, 16:59 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Путин описал масштабы потерь ВСУ в бронетехнике в ходе контрнаступления

Фото: Минобороны РФ

Потери ВСУ с начала так называемого контрнаступления составили 259 танков и 780 бронемашин. Об этом сегодня на встрече с военнослужащими Минобороны РФ сообщил президент России Владимир Путин.

«Вот сейчас только поступили уточненные сведения: с 4 июня, то есть с момента начала так называемого контрнаступления, противник утратил 259 танков, бронемашин – 790, а только на ореховском направлении, которое он считает главным направлением удара, и только за последние семь суток противник потерял 280 единиц техники, из них 41 танк и 109 бронемашин», – цитирует «Интерфакс» главу государства.

«Это в значительной степени – результат вашей работы, ваших боевых товарищей. И за это тоже, конечно, отдельные слова благодарности», – добавил президент.

Ранее Путин говорил, что Украина ведет масштабное контрнаступление с использованием стратегических резервов с 4 июня, но ни на одном из участков противник успеха не добился.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Путин Владимир

Путин продлил действие ответных мер на потолок цен на российскую нефть / Путин выступил с заявлением о вооруженном мятеже / «Горят за милую душу»: Путин сообщил, что за время контрнаступления ВСУ потеряли 245 танков / Путин открыл первый регулярный речной маршрут электросудов в Москве / «Будут гореть, как «Леопарды» – Путин прокомментировал планы поставок F-16 Украине / Технологический суверенитет не означает собственный выпуск всех товаров и услуг – Путин / Шансов нет: Путин рассказал о перспективах украинского контрнаступления / Неизбежно и необратимо: Путин заявил о фактическом крахе неоколониальной системы

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Путин Владимир, Украина,