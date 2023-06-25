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Понедельник, 26 июня 2023, 03:36 мск

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Литва призвала срочно усилить восточный фланг НАТО

Фото: freepik.com

НАТО придется усилить восточный фланг, если Евгений Пригожин или части группы «Вагнера» окажутся в Белоруссии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил, что польские военные дополнительно укрепляют рубежи на границе с Белоруссией и Калининградской областью РФ. Он добавил, что Польша внимательно следит за результатами военного мятежа в РФ.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

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