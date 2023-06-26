В России резко вырос спрос на наличные деньги

В России в минувшие выходные резко вырос спрос на наличные деньги. Об этом первый вице-премьер России Андрей Белоусов сообщил главе правительства РФ Михаилу Мишустину.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», повышение спроса было зафиксировано в минувшую субботу, 24 июня, в 15 регионах – в среднем на 30%.

«Наиболее активно рос спрос на наличность в южных регионах: Воронежской, Ростовской, Липецкой областях и крупных городах – примерно на 70% – 80%», – уточнил чиновник.

По словам Белоусова, в этих же регионах подскочил спрос и на автомобильное топливо, особенно в Ростовской области.

Перебоев ни с деньгами, не с бензином не наблюдалось. Уже 25 июня спрос пошел на убыль, сегодня ситуация полностью стабилизировалась.

Москва, Игорь Юров

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