Спрос на наличные деньги в России вырос в 2,5 раза

Спрос на наличные деньги в России в июне вырос в 2,5 раза. Об этом сообщает Центробанк.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в минувшем месяце отток ликвидности из банковской системы составил 0,5 трлн рублей. Только на фоне событий 24 июня жители страны забрали из банков около 100 млрд рублей. И купили иностранной валюты на 7,1 млрд.

При, по данным Центробанка, месячная сумма продажи инвалюты составляет всего 300 млн рублей, так как в другие дни россияне больше сдавали валюты, чем покупали ее.

Москва, Игорь Юров

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