Платежный баланс России впервые за три года ушел в отрицательную зону

В июне 2023 года платежный баланс России ушел в минус впервые почти за три года. Об этом сообщает Центробанк. По мнению регулятора, счет текущих операций оказался дефицитным из-за объявления дивидендов российскими компаниями и сжатием экспорта.

Платежный баланс России ушел в отрицательную зону на 1,4 млрд долларов, пишет РБК со ссылкой на оценку ЦБ РФ. Этот показатель отражает интегральную оценку всех операций российских резидентов с нерезидентами. Отрицательное значение наблюдается впервые с августа пандемического 2020 года – тогда дефицит счета текущих операций был на аналогичном уровне.

«По первой оценке июня 2023 года сальдо счета текущих операций перешло в область отрицательных значений, что было связано в том числе с действием сезонного фактора: объявлением российскими компаниями дивидендов. Такая ситуация уже наблюдалась в аналогичные периоды предшествующих лет при неблагоприятной ценовой конъюнктуре российского экспорта», – сообщает Банк России.

Наибольший дефицит был зафиксирован в балансе первичных и вторичных доходов (минус 4,6 млрд долларов). К первичным доходам относятся оплата труда, доходы от инвестиций (в том числе дивиденды), рента, к вторичным – личные трансферты между резидентами и нерезидентами в денежной и натуральной форме. Дефицит по этому счету сложился за счет увеличения доходов к выплате в пользу нерезидентов до 8,3 млрд долларов (после 5,2 млрд в мае). В то же время доходы к получению от нерезидентов оценены на уровне 3,6 млрд.

Тем временем, в июне продолжилось сокращение товарного экспорта на фоне уже восстановившегося товарного импорта. Сокращение профицита баланса внешней торговли товарами вызвано уменьшением как физических объемов экспортных поставок, так и ухудшением ценовой конъюнктуры основных товаров российского экспорта, а наиболее существенный вклад в снижение стоимостных объемов экспорта внесли энергетические товары, следует из пояснений регулятора.

Москва, Зоя Осколкова

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