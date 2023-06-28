Нужно больше денег: срок лицензирования медучреждений в Крыму опять продлят

Госдума приняла в первом чтении поправки, продлевающие срок лицензирования медицинских учреждений в Крыму до 1 июля 2025 года.

Как уже сообщал «Новый День», в Крыму работает около 1,5 тысяч частных и государственных лечебных учреждений. Все они должны были оформить лицензии до 1 октября 2017 года. Но процесс шел слишком медленно. Например, осенью 2016 года – за год до истечения назначенного срока документы получили всего 170 организаций. Поэтому срок продлили до 1 января 2018 года. Но с самого начала было ясно, что и к этому числу большинство медицинских организаций не успеет оформить все необходимые документы.

Дату запрета работы без лицензии переносили еще несколько раз. Согласно действующим поправкам, затянувшийся переходный период должен завершится к 1 июля 2023 года.

Однако выяснилось, что медучреждения Крыма опять не готовы работать по новым правилам.

«Медучреждения Крыма к 1 июля не будут в полном объеме охвачены лицензией, и самое главное, что есть дополнительная потребность в проведении строительно-монтажных работ, капитального ремонта в этих организациях, приобретении медицинского оборудования. Для доведения до федеральных стандартов еще нужен достаточно большой объем средств – около 14 млрд рублей», – заявили крымские депутаты Госдумы.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отмечала, что с весны 2014 года по осень 2022 года в сферу здравоохранения Республики Крым вложено более 360 млрд рублей. Местные власти озвучивают сумму на порядок меньше:

«С 2014 года на модернизацию инфраструктуры здравоохранения в Крыму было выделено более 48 млрд рублей, – цитирует РИА Новости Крым депутата Госдумы Константина Бахарева. – За эти девять лет построено 250 объектов первичной медицинской помощи – это врачебные амбулатории фельдшерско-акушерской помощи, отремонтировано 850 объектов здравоохранения, приобретено более семи тысяч единиц медицинского оборудования, закуплено около 350 специализированных автомобилей, и дополнительно еще приобретено более 38 мобильных медицинских комплексов».

Но, по словам Бахарева, порядка 20 медицинских организаций не смогли получить лицензию в срок, так как не соответствуют современным санитарным нормам и нуждаются в серьезной реконструкции. Исходя из слов депутат, именно на них нужно потратить еще около 30% от озвученной Бахаревым суммы, выделенной за 9 лет на всю сферу здравоохранения РК.

«Поэтому мы подготовили проект Федерального закона о продлении периода лицензирования до 1 января 2026 года для того, чтобы получить в течение ближайших трех лет этот объем средств (14 млрд) и его освоить», – заявил парламентарий.

Зконопроекту предстоит пройти второе и третье чтения, а также утверждение Советом Федерации, подписание президентом и публикацию.

Но власти уверяют, что все медицинские учреждения Крыма смогут работать без лицензии до вступления в силу новых поправок.

Симферополь, Лиана Макоба

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