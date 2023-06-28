Вероятность поставки Киеву ракет ATACMS всё выше

Возможность передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS достаточно высока.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил американский сенатор-республиканец Джим Риш.
«Я думаю, что такая возможность достаточно высока. С самого начала я говорил – предоставьте Украине все, что стреляет, пока это не ядерное оружие. Любое другое оружие, которое у нас есть, должно быть доступно украинцам. Будь то истребители F-16, или ракеты ATACMS – все, что мы имеем», – сказал он.
По словам Риша, «администрация президента Байдена уже активизировалась».
«Поэтому ATACMS – это хорошее оружие, Украина должна его получить, и произойти это должно как можно скорее», – добавил он.
Напомним, ранее комитет конгресса США поддержал резолюцию о передаче Киеву ракет ATACMS.
Симферополь, Валентин Карамазов
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