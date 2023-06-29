Медучреждениям Крыма и Севастополя разрешили и дальше работать без лицензии

Медицинским учреждениям Крыма и Севастополя разрешили работать без лицензии еще 2 года.

Как уже сообщал «Новый День», в Крыму работает около 1,5 тысяч частных и государственных лечебных учреждений. Все они должны были оформить лицензии до 1 октября 2017 года. Однако процесс не завершился до сих пор. Представители власти РК заявляют, что для выполнения всех необходимых для лицензирования требований необходимо около 14 млрд рублей.

Сегодня Госдума во втором чтении приняла поправки, продлевающие процесс еще на 2 года – до 1 июля 2025 года.

Симферополь, Лиана Макоба

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