«Киев не затронет» – Минздрав Украины рассуждает о радиационной катастрофе, как о неизбежном событии

Защитить 100% населения при грядущей радиационной аварии будет невозможно.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Он как ни в чём не бывало рассказал о том, что необходимо делать «при взрыве на АЭС».

По словам Ляшко, «после катастрофы органы власти выйдут с объяснением, что нужно сделать приоритетно». Он утверждает, что «разработан алгоритм действий, по которому будут действовать органы власти».

Ляшко говорит, что Минздрав раздал «специальные таблетки жителям прилегающих к Запорожской АЭС территорий», которые «защищают щитовидную железу». При этом министр добавил, что «авария на ЗАЭС не затронет Киев».

Напомним, украинский политолог Руслан Бортник рассказал накануне, что США требуют от Киева прекратить вбросы о «планах Москвы взорвать ЗАЭС».

Симферополь, Валентин Карамазов

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