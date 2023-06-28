США требуют от Киева прекратить вбросы о «планах Москвы взорвать ЗАЭС» – украинский политолог

Вашингтон охотно поддерживает конфликты в разных частях мира в своих интересах, однако избегает ситуаций, ведущих к неконтролируемому хаосу, потому что Белый дом не хочет терять репутацию глобального «ответственного арбитра».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил украинский политолог Руслан Бортник.

Именно поэтому, по его словам, США недвусмысленно требуют от Киева прекратить спекуляции вокруг якобы намерений Москвы подорвать Запорожскую АЭС, о чём постоянно твердят президент Зеленский и глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.

«Позиция США в этом направлении вообще очень интересна, и она заслуживает внимания и уважения. Потому что США пытаются одновременно повлиять на всех участников в этой ситуации для того, чтобы они не спекулировали ядерной угрозой. И США как давит на Россию, так и на любую другую страну или сторону», – утверждал он.

«Потому что США прекрасно понимают, что спекуляция ядерной угрозой означает деструкцию глобальных рынков и конец того мира, в котором сегодня доминируют США. Поэтому США заинтересованы в сохранении этой глобальной мировой системы даже в случае необходимости решения проблем через войну в отдельных регионах. Как в любом организме есть разные органы, у которых есть разные места, которые выполняют разные функции», – рассуждал политолог.

«Когда официальный Киев говорит, что уже есть согласованные планы и наивысшие риски взрыва на ЗАЭС, нам США говорят следующее: либо дайте доказательства, или помолчите», – приводит слова Бортника «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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