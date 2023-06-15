Украинцы открыли огонь, как только миссия МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси покинула ЗАЭС

Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в четверг, 15 июня, заявил, что сразу после отъезда с Запорожской АЭС миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси украинские неонацисты начали бой, – сообщает ТАСС.

В комментарии агентству Карчаа сказал: «Украина нарушила режим тишины. Как только миссия МАГАТЭ с Гросси подъехала к границе, началось. Там не просто обстрел был, там завязался бой. Им пришлось переждать».

«Гросси уже прибыл в город Запорожье, бой переждали, пострадавших нет. Украина гарантировала режим тишины до 18.00 мск, но бой начался до этого времени. Украина в очередной раз продемонстрировала свою полную безответственность, это правовое хамство» , – подчеркнул официальный представитель «Росэнергоатома»

В свою очередь гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что миссия собрала большой объем информации для оценки ситуации на ЗАЭС.

По итогам посещения Запорожской АЭС Гросси своем микроблоге в Twitter расместил следующее видеозаявление: «По нашему мнению, мы собрали большой объем информации для оценки происходящего, и мы продолжим наблюдать за ситуацией, чтобы избежать ядерного инцидента».

Энергодар, Иван Бабурин

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