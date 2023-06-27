Киев заявил о готовности эвакуировать несколько областей в случае взрыва Запорожской АЭС

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец во вторник, 27 июня, заявил, что в случае подрыва Запорожской АЭС придется эвакуировать людей из несколько областей, из зоны радиусом в 30-50 км., – сообщают украинские СМИ.

В эфире национального телемарафона Лубинец сказал: «Если россияне подорвут ЗАЭС, то катастрофа коснется нескольких областей. В каждом регионе созданы отдельные штабы по эвакуации, проработаны вопросы вывоза людей из зоны радиусом в 30-50 км. Подготовлены все медицинские средства и проработаны логистические маршруты, где будут размещать людей, как их будут довозить. В случае такой ситуации будут привлечены не только государственные механизмы, но и волонтерские группы».

«Представители международных организаций говорят, что они (русские, – прим.ред.) этого не сделают на ЗАЭС. Однако, в случае подрыва, это коснется не только Украины, но и соседних стран. Последствия тем или иным способом затронут десятки миллионов людей», – отметил украинский омбудсмен.

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»