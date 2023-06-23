Популярный украинский телевизионный доктор Евгений Комаровский в пятницу, 23 июня, заявил, что киевляне не почувствуют последствий от возможного взрыва на Запорожской АЭС, – сообщает телеканал Киев-24.

В эфире телеканала Комаровский сказал: «Последствий взрыва на Запорожской АЭС Киев не почувствует. Сильная угроза заражения существует только для прилегающих к АЭС территорий. Нет такой волшебной таблетки, которая может спасти от радиации. Выбрасывать калий-йодид не надо, пусть он лежит в доме. Он используется только тогда, когда уже произошел взрыв на работающем реакторе. На Украине есть станции с работающими реакторами. Принимать йод нужно только в случае взрыва на работающем реакторе и после прямого указания властей».

Украинское издание Страна.ua пишет, что «после заявления Владимира Зеленского о возможной подготовке теракта на ЗАЭС в четверг, 22 июня, украинцы бросились скупать в аптеках йод».

Следует отметить, что ранее сегодня российский постпред при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза заявил, что «западные спонсоры смогут унять киевский режим и не допустят катастрофы, которая может затронуть большую часть Европы».

Киев, Иван Бабурин

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