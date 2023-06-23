В Белом доме не подтвердили заявление Зеленского о готовности России совершить теракт на ЗАЭС

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в пятницу, 23 июня, заявил, что США не могут подтвердить заявление Владимира Зеленского о подготовке Россией теракта на Запорожской АЭС

Отвечая на соответствующий вопрос, Кирби сказал: «Я видел эти сообщения и комментарии, но у меня нет ничего, чтобы подтвердить их или говорить об их достоверности. В данный момент времени США не фиксируют повышения уровня радиации в районе Запорожской АЭС. У нас есть возможность отслеживать некоторые датчики радиации, которые находятся вокруг станции, и пока мы не обнаружили повышения уровня радиации».

Следует напомнить, что накануне в своем видеообращении глава киевского режима Зеленский заявил о том, что «Россия готовит теракт на Запорожской АЭС, что может привести к радиационному заражению больших территорий».

Вашингтон, Иван Бабурин

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