Лавров назвал бредом заявления о намерении России подорвать ЗАЭС

Звучащие с украинской и американской стороны заявления, что Россия собирается подорвать Запорожскую АЭС, является бредом и частью информационной войны. Об этом в интервью RT заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Это бред. Многократно всё это комментировали. У нас ещё к слову «бред» иногда добавляют ссылку на определённого животного. Он таким и является», – цитирует Лаврова пресс-служба МИД.

По его словам, «эта затасканная угроза и предупреждение уже многократно всплывает в медийном пространстве». Это говорит только о том, что люди, озвучивающие такие предположения, действуют в рамках информационной войны.

«Все эти люди натренированы, в том числе для ведения информационной войны, прежде всего англосаксами, поляками и даже прибалтами (которые для Украины стали старшими товарищами). Если результат этих «тренировок» настолько плачевный и неубедительный, то мне жаль денег, которые западные налогоплательщики тратят на выплату зарплаты «учителям», которые тренируют неспособных и невменяемых «учеников», – заключил министр.

Москва, Андрей Дорофеев

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