Польские фермеры восстали против украинской малины

В Польше продолжаются акции против украинской аграрной продукции.

Как уже сообщал «Новый День», сначала местные сельхозпроизводители добились введения, а потом и продления до сентября запрета на ввоз украинского зерна. Теперь местные фермеры требуют запретить импорт украинской малины.

Они заблокировали одно из предприятий по заморозке ягод и потребовали повысить закупочные цены, которые, по их мнению, упали из-за дешевой украинской малины.

По данным портала EastFruit, сейчас переработчики закупают у польских фермеров по 5 злотых (1,12 евро) за килограмм. Но покупателей все меньше, так как Украина продает малину для заморозки по 0,5-0,8 доллара за кг.

Фермеры заявляют, что минимальная обоснованная цена закупки составляет 8 злотых, требуют повысить цены хотя бы до этого уровня, в противном случае они продолжать блокировать предприятие, занимающееся заморозкой.

Кроме того, польские сельхозпроизводители подняли вопрос о полном запрете импорта фруктов из Украины и Молдавии.

Варшава, Платон Ефимчук

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